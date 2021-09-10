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Рада запретила сексизм в рекламе

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 13:09
Рада запретила сексизм в рекламе Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект №3427 о противодействии дискриминации по признакам пола в рекламе. Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

В пояснительной записке говорится, что ежегодно в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и в офис омбудсмена поступает более 500 жалоб на сексизм в рекламе. Только в 2019 году рекламодатели заплатили более 2 млн гривен миллионов гривен штрафов за распространение дискриминационной рекламы.

Такая реклама содержит утверждение и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или ином виде преимущества одного пола над другим. Или содержит утверждение о стереотипности роли мужчины и женщины, или унижает достоинство человека по признаку пола.

Запрещено демонстрировать насилие по признаку пола, изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

В законе также прописаны штрафы за дискриминационную рекламу.

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