Коллекторам запретят требовать долги с военных и переселенцев

Верховная рада на заседании в пятницу, 8 июля, в первом чтении приняла законопроект о запрете коллекторам взимать долги у военных, ТРО, волонтеров и ВПЛ. Изменения поддержали 281 депутат, воздержались 12.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания на сайте парламента.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в закон Украины "О потребительском кредитовании" относительно урегулирования просроченной задолженности на период действия военного, чрезвычайного положения и в течение 6 месяцев после его отмены.

Напомним, 26 мая Национальный банк предложил запретить коллекторам возвращать просроченную задолженность, накопленную защитниками Украины. Речь идет, в частности, и о запрете звонков коллекторов указанным категориям граждан.

Кроме того, сегодня Верховная рада обязала СМИ обеспечивать своих сотрудников в зонах боевых действий страховкой и бронежилетами. Соответствующий законопроект 7367 сегодня приняли в целом.

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