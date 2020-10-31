Рада заполнит две вакантные должности судей КСУ в ближайшее время - депутат СН

Две вакантные должности судей в Конституционном суде, которые назначает Верховная рада, могут быть заполнены в ближайшее время. Сначала необходимо решить, останутся ли на должностях действующие судьи КСУ.

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко в эфире "Радио Свобода".

Она также пояснила, почему депутаты не сделали этого раньше.

"Возможность назначить двух судей Конституционного суда появилась фактически только в мае в этом году. Прошло лето - это были парламентские каникулы. Я думаю, что, в принципе, в ближайшее время эти вакансии могут быть заполнены", - сказала Янченко.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду предложение прекратить полномочия всех судей КСУ из-за решения относительно электронного декларирования.

Впоследствии стало известно, что судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко написал заявление о своей отставке.