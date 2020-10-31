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Рада заповнить дві вакантні посади суддів КСУ найближчим часом, - депутат СН

Автор: Инна Собора

Дві вакантні посади суддів у Конституційному суді, які призначає Верховна рада, можуть бути заповнені найближчим часом. Спочатку необхідно вирішити, чи залишаться на посадах чинні судді КСУ.

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Про це заявила нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко в ефірі "Радіо Свобода".

Вона також пояснила, чому депутати не зробили цього раніше.

"Можливість призначити двох суддів Конституційного суду з’явилася фактично лише в травні цього року. Пройшло літо - це були парламентські канікули. Я думаю, що, в принципі, найближчим часом ці вакансії можуть бути заповнені", - сказала Янченко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради пропозицію припинити повноваження всіх суддів КСУ через рішення щодо електронного декларування.

Згодом стало відомо, що суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко написав заяву про свою відставку.

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