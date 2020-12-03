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Рада может ввести штрафы за невыполнение требований депутата местного совета

Украина, Четверг 03 декабря 2020 18:05
Рада может ввести штрафы за невыполнение требований депутата местного совета
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада может ввести штрафы за невыполнение требований депутата местного совета. Нардепы приняли в первом чтении соответствующий законопроект №3381.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Законопроект поддержали 309 народных депутатов.

Штрафы хотят ввести за несоблюдение сроков предоставления ответа на обращения/запрос депутата местного совета, а также предоставление ложной или неполной информации на такое обращение/запрос.

За несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение депутата местного совета, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение будут наказывать штрафом для должностных лиц от 10 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-425 гривен).

Повторное совершение такого нарушения в течение года повлечет штраф для должностных лиц от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов (425-850 гривен).

Несоблюдение сроков предоставления ответа на депутатский запрос в свою очередь хотят наказывать штрафом от 100 до 250 необлагаемых минимумов (1700-42500 гривен).

А повторное совершение нарушения предусматривает штраф от 250 до 400 таких минимумов (4250-6800 гривен).

Напомним, сегодня Рада запретила голосование депутатов местных советов в условиях конфликта интересов. Соответствующий законопроект №3034а народные депутаты приняли за основу и в целом.

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