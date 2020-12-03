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Рада може ввести штрафи за невиконання вимог депутата місцевої ради

Україна, Четвер 03 грудня 2020 18:05
Рада може ввести штрафи за невиконання вимог депутата місцевої ради
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада може ввести штрафи за невиконання вимог депутата місцевої ради. Нардепи прийняли в першому читанні відповідний законопроект №3381.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Законопроект підтримали 309 народних депутатів.

Штрафи хочуть ввести за недотримання термінів надання відповіді на звернення/запит депутата місцевої ради, а також надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення/запит.

За недотримання встановлених законом термінів надання відповіді на звернення депутата місцевої ради, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення каратимуть штрафом для посадових осіб від 10 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-425 гривень).

Повторне вчинення такого порушення протягом року спричинить штраф для посадових осіб від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (425-850 гривень).

Недодержання термінів надання відповіді на депутатський запит своєю чергою хочуть карати штрафом від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів (1700-42500 гривень).

А повторне вчинення порушення передбачає штраф від 250 до 400 таких мінімумів (4250-6800 гривень).

Нагадаємо, сьогодні Рада заборонила голосування депутатів місцевих рад в умовах конфлікту інтересів. Відповідний законопроект №3034а народні депутати прийняли за основу і в цілому.

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