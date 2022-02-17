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Рада временно передала храм в оккупированном Крыму в госсобственность

Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада передала здание Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги, находящегося во временно оккупированном Крыму (г. Симферополь) в государственную собственность. "За" проголосовал 271 нардеп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Соответствующее решение объясняют давлением оккупационных властей РФ на Крымскую епархию и, в том числе на митрополита Симферопольского и Крымского Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) Климента.

Согласно документу, имущественный комплекс общей площадью 1 475,7 кв. метра, а именно Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги (размещенного по адресу: ул. Севастопольская, 17, г. Симферополь) переходит из собственности АР Крым в государственную собственность.

"Крымская епархия УПЦ (ПЦУ) единственная из религиозных общин на полуострове отказалась от "перерегистрации" религиозной общины в соответствии с незаконных требований Российской Федерации, что, в свою очередь, стало одной из причин преследования верующих, священнослужителей УПЦ (ПЦУ) и членов их семей", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Украина осудила притеснения ПЦУ и других религиозных общин в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что прокуратура АРК открыла уголовное дело из-за препятствования богослужения ПЦУ в Крыму.

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