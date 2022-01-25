Рада возвращается с каникул: что рассмотрят нардепы в первый день работы

Сегодня, 25 января депутаты Верховной рады возвращаются с месячных каникул. В первый рабочий день они, в частности, подготовят обращение к международным организациям (6543) из-за роста военной угрозы со стороны РФ.
В частности, соответствующий проект постановления №6543 запланирован к рассмотрению пятым вопросом.
До этого парламентарии планируют разблокировать подписание главой Рады и президентом законов "об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" (№ 5572).
Кроме того, будут рассмотрены такие законопроекты:
(6322) о создании ВСК ВРУ по вопросам проверки возможных фактов нарушения Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека присяги;
(6199) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения положений по поводу совершения нотариальных и регистрационных действий в процессе приобретения прав на земельные участки;
(5490) о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно полномочий высших специализированных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях;
(6287) о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования развития украинского книгоиздания и книгораспространения;
(6528) о совершенствовании электронной формы документооборота в Верховной Раде;
(4278) о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях);
(4279) о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно налогообложения таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях и порядка их декларирования);
(6084) о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок;