Рада возвращается с каникул: что рассмотрят нардепы в первый день работы

В частности, соответствующий проект постановления №6543 запланирован к рассмотрению пятым вопросом.

До этого парламентарии планируют разблокировать подписание главой Рады и президентом законов "об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" (№ 5572).

Кроме того, будут рассмотрены такие законопроекты: