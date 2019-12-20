Рада внесла изменения в Налоговый кодекс для продолжения финреструктуризации

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Продлевается действие льгот, сопровождающих реструктуризацию

Парламент принял во втором чтении законопроект №2358 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с совершенствованием процедуры проведения финансовой реструктуризации и по совершенствованию налогообложения операций финансового лизинга". За документ проголосовали 277 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Законом предусматривается продление на три года освобождение от налогообложения НДС по поставкам (продаже, отчуждению другим способом) имущества, которое было получено от должников, а также распространение такого освобождения на имущественных поручителей (залогодателя, ипотекодателя), которые могут передать в собственность свое имущество в погашение долга заемщика.

Кроме того, в связи с введением в действие Кодекса по процедурам банкротства вносятся технико-юридические изменения для распространения указанных норм на процедуры, которые будут начаты до вступления в силу указанного кодекса, а именно начатые в соответствии со статьей 6 закона "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом".

Документом также предусматривается урегулирование вопроса, связанного с особенностями налогообложения операций по возврату объекта финансового лизинга.

Напомним, что законопроект об изменениях в Налоговый кодекс для продолжения финансовой реструктуризации был принят за основу в первом чтении 4 декабря. Тогда документ поддержали 320 народных избранников.

Как известно, 23 сентября президент Владимир Зеленский одобрил закон о продлении финансовой реструктуризации.