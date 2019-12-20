Рада внесла зміни до Податкового кодексу для продовження фінреструктуризації

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Продовжується дія пільг, супроводжуючих реструктуризацію

Парламент ухвалив у другому читанні законопроект №2358 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з удосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації і вдосконаленням оподаткування операцій фінансового лізингу". За документ проголосували 277 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Законом передбачається продовження на три роки звільнення від оподаткування ПДВ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, яке було одержано від боржників, а також поширення такого звільнення на майнових поручителів (заставодавця, іпотекодавця), які можуть передати у власність своє майно в рахунок погашення боргу позичальника

Крім того, у зв'язку з введенням у дію Кодексу, за процедурами банкрутства вносяться техніко-юридичні зміни для поширення зазначених норм на процедури, які будуть розпочаті до набрання чинності зазначеного кодексу, а саме розпочаті у відповідності зі статтею 6 закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Документом також передбачається врегулювання питання, пов'язаного з особливостями оподаткування операцій з повернення об'єкта фінансового лізингу.

Нагадаємо, що законопроект про зміни до Податкового кодексу для продовження фінансової реструктуризації був прийнятий за основу у першому читанні 4 грудня. Тоді документ підтримали 320 народних обранців.

Як відомо, 23 вересня президент Володимир Зеленський схвалив закон про продовження фінансової реструктуризації.