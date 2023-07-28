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Рада виконала ще одне зобов’язання перед МВФ

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Україна, П'ятниця 28 липня 2023 12:40
Рада виконала ще одне зобов’язання перед МВФ Фото: Рада виконала зобов’язання перед МВФ щодо Оператора ГТС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон про оптимізацію структури оператора газотранспортної системи України. Ці заходи передбачені Меморандумом з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням народного депутата Ярослав Железняка в Telegram.

За його даними, законопроект №9311-1 підтримали 250 депутатів.

"Прийнятий текст також повністю погоджений з Energy Community", - написав він.

Меморандум з МВФ

У Меморандумі з МВФ від 24 березня 2023 року українська влада взяла на себе зобов'язання:

  • запустити корпоративну реструктуризацію ТОВ "Оператора ГТС України" відповідно до узгодженої цільової моделі - до кінця 2 кварталу 2023 року;
  • - передати корпоративні права ТОВ "Оператор ГТС України" від АТ "Магістральні газопроводи України" до Міністерства енергетики України, а також прийняти новий статут ТОВ "Оператор ГТС України", редакцію якого розроблено та погоджено із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства - до кінця липня 2023 року;
  • - провести відбір та призначити наглядову раду ТОВ "Оператор ГТС України" - до кінця жовтня 2023 року.

Що передбачає закон

Законопроект передбачає запровадження удосконаленої моделі корпоративного управління оператора газотранспортної системи:

  • передачу частки ТОВ "Оператор ГТС України" в управління безпосередньо державі (в особі Міністерства енергетики України) шляхом приєднання АТ "МГУ" до ТОВ "Оператор ГТС України",
  • призначення першої незалежної наглядової ради в ТОВ "Оператор ГТС України", яка буде відповідальна за призначення керівника та/або членів виконавчого органу ТОВ "Оператор ГТС України".

Крім того, законопроект встановлює запобіжники, які забезпечують виконання Україною взятих на себе зобов’язань щодо реформи корпоративного управління оператора газотранспортної системи України.

Детальніше про зобов’язання України щодо реформи управління Оператора ГТС читайте в матеріалі РБК-Україна "Курс гривні, тарифи, держборг. Що Україна пообіцяла МВФ у новій кредитній програмі".

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