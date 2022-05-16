Рада может вернуться к идее голосования онлайн, - Стефанчук

"Сейчас мы собираемся в парламенте, голосуем законы, но я до сих пор считаю, что должен быть предохранитель в виде онлайн-голосования на случай любых посягательств на единственный законодательный орган, который не может быть ничем заменен. Я думаю, что со временем мы вернемся к рассмотрению этого предложения", - рассказал спикер.

Комментируя ситуацию с так и не рассмотренным законопроектом авторства 241 народного депутата о возможности проведения дистанционных заседаний во время военного положения (7129 от 08.03.2022), Стефанчук отметил, что сейчас "мы пытаемся формировать повестку дня из консенсусных законопроектов, чтобы повысить эффективность законодательных инициатив и обеспечить безопасность" Рады.

"К сожалению, наши оппозиционные коллеги сказали, что используют все возможные парламентские средства, чтобы заблокировать этот документ. Мы считаем, что потратить день или несколько дней на один законопроект, учитывая, что мы должны оперативно принимать законы, связанные с военным положением, экономикой в ​​условиях войны, это нерационально", - высказался председатель ВСУ.

Он также признался, что считает "большой ошибкой", что такой механизм не был введен парламентом еще в начале пандемии коронавируса.

"Тогда мной одним из первых в мире был предложен формат голосования онлайн. Он не предусматривал ничего нового. Это было бы голосование по наиболее сложным вопросам, которое бы происходило руками, но в режиме онлайн", - пояснил нардеп.

При этом Стефанчук отметил, что тогда инициатива не была принята, так как "наши политические противники выступили категорически против".

"Я считаю, что это была недальновидная позиция с их стороны. Нынешняя ситуация наглядно это показывает", - добавил спикер.