Рада може повернутися до ідеї голосування онлайн, - Стефанчук

У Верховній Раді України можуть повернутися до ініціативи проведення онлайн-голосування після завершення війни.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Зараз ми збираємося в парламенті, голосуємо закони, але я досі вважаю, що має бути запобіжник у вигляді онлайн-голосування на випадок будь-яких зазіхань на єдиний законодавчий орган, який не може бути замінений нічим. Я думаю, що з часом ми повернемося до розгляду цієї пропозиції", - розповів спікер.

Коментуючи ситуацію з так і не розглянутим законопроектом авторства 241 народного депутата про можливість проведення дистанційних засідань під час воєнного стану (7129 від 08.03.2022), Стефанчук зазначив, що нині "ми намагаємося формувати порядок денний з консенсусних законопроектів, щоб підвищити ефективність законодавчих ініціатив і забезпечити безпеку" Ради.

"На жаль, наші опозиційні колеги сказали, що використають усі можливі парламентські засоби, щоб заблокувати цей документ. Ми вважаємо, що витратити день або кілька днів на один законопроєкт, враховуючи те, що ми маємо оперативно ухвалювати закони, пов'язані з воєнним станом, економікою в умовах війни, це нераціонально", - висловився голова ВСУ.

Він також зізнався, що вважає "великою помилкою", що такий механізм не був запроваджений парламентом ще на початку пандемії коронавірусу.

"Тоді мною одним із перших у світі був запропонований формат голосування онлайн. Він не передбачав нічого нового. Це було б голосування щодо найбільш складних питань, яке відбувалося б руками, але в режимі онлайн", - пояснив нардеп.

При цьому Стефанчук зазначив, що тоді ініціатива не була схвалена, оскільки "наші політичні противники виступили категорично проти".

"Я вважаю, що це була недалекоглядна позиція з їхнього боку. Нинішня ситуація наочно це показує", - додав спікер.