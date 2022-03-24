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Рада ужесточила ответственность за продажу гуманитарной помощи

Новина українською →
Украина, Четверг 24 марта 2022 17:56
Рада ужесточила ответственность за продажу гуманитарной помощи Фото: Рада ужесточила ответственность за продажу гуманитарной помощи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада внесла изменения в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за использование гуманитарной помощи. Закон будет действовать во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Согласно закону, продажа товаров (предметов) гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи в значительном размере или заключение других сделок по распоряжению этим имуществом с целью получения прибыли - наказывается штрафом от 3400 до 5100 гривен или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до четырех лет.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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