Рада ужесточила ответственность за продажу гуманитарной помощи

Верховная рада внесла изменения в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за использование гуманитарной помощи. Закон будет действовать во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко .

Согласно закону, продажа товаров (предметов) гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи в значительном размере или заключение других сделок по распоряжению этим имуществом с целью получения прибыли - наказывается штрафом от 3400 до 5100 гривен или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до четырех лет.

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