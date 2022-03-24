Рада посилила відповідальність за продаж гуманітарної допомоги

Верховна рада внесла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за використання гуманітарної допомоги. Закон буде діяти під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Згідно з законом, продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги у значному розмірі або укладання інших правочинів щодо розпорядження цим майном з метою отримання прибутку - карається штрафом від 3400 до 5100 гривень від або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.