Рада увеличила территорию одного из районов Донецкой области

Верховная рада Украины увеличила территорию Бахмутского района Донецкой области. Нардепы после нескольких неудачных попыток поддержали соответствующий проект постановления №8576 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области" 230 голосами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Целью проекта постановления является упорядочение административно-территориальных отношений в условиях проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области и обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах", - указано в пояснительной записке.

В частности, предусматривается изменить границы Бахмутского района и города Горловка Донецкой области. Так, документом увеличивается территория Бахмутского района на 71,7 гектара земель за счет передачи в его состав территории поселка Гладосово.

Также предусматривается утвердить территорию Бахмутского района общей площадью 192213,5 га и города Горловка общей площадью 40529,5 гектара. Таким образом, поселок Гладосово фактически будет подчинен Новолуганскому сельскому совету Бахмутского района Донецкой области.

Напомним, в июле 2018 года Кабинет министров предложил парламенту увеличить территорию Бахмутского района Донецкой области.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2015 году Рада приняла проект постановления №3492 "Об изменении и установлении границ города Горское Попаснянского района Луганской области". Постановление поддержали 236 нардепов.