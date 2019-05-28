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Рада увеличила территорию одного из районов Донецкой области


Также проектом постановления определяются пределы города Горловка

Верховная рада Украины увеличила территорию Бахмутского района Донецкой области. Нардепы после нескольких неудачных попыток поддержали соответствующий проект постановления №8576 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области" 230 голосами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Целью проекта постановления является упорядочение административно-территориальных отношений в условиях проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области и обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах", - указано в пояснительной записке.

В частности, предусматривается изменить границы Бахмутского района и города Горловка Донецкой области. Так, документом увеличивается территория Бахмутского района на 71,7 гектара земель за счет передачи в его состав территории поселка Гладосово.

Также предусматривается утвердить территорию Бахмутского района общей площадью 192213,5 га и города Горловка общей площадью 40529,5 гектара. Таким образом, поселок Гладосово фактически будет подчинен Новолуганскому сельскому совету Бахмутского района Донецкой области.

Напомним, в июле 2018 года Кабинет министров предложил парламенту увеличить территорию Бахмутского района Донецкой области.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2015 году Рада приняла проект постановления №3492 "Об изменении и установлении границ города Горское Попаснянского района Луганской области". Постановление поддержали 236 нардепов.

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