Рада увеличила расходы госбюджета на армию за счет кредита Британии на 1,7 млрд фунтов

Документ 7167 увеличивает расходы специального фонда Министерству обороны Украины в объеме в объеме 67,565 млрд грн за счет кредитных средств, привлеченных государством от правительства Великобритании. Реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита государственного бюджета и объема государственного долга. В будущих бюджетных периодах будет проводиться обслуживание и погашение привлеченного кредита, объем которого составляет 1,7 млрд фунтов стерлингов

Законом предусмотрено, что в 2022 году, средства государственного дорожного фонда направляются в первую очередь на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, полученным государством или под государственные гарантии, на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования, и могут направляться на другие цели исключительно после выполнения всех долговых обязательств в 2022 году