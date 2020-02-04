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Рада утвердила повестку дня третьей сессии

Новости » Политика     04.02.2020 - 11:10
Рада утвердила повестку дня третьей сессии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За проект постановления проголосовали 246 нардепов

Верховная Рада Украины утвердила повестку дня третьей сессии работы парламента. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Проект постановления №7068 "О повестке дня третьей сессии Верховной рады Украины девятого созыва" поддержали 246 парламентариев.

Так, постановлением определяется перечень проектов собственно к рассмотрению парламентом, перечень законопроектов, которые по заключениям комитетов ВР потеряли актуальность и предлагаются на отклонение по иным основаниям; проектов, которые по заключениям комитетов Рады предлагается вернуть субъектам права законодательной инициативы как такие, которые требуют доработки; законопроектов, включенных в повестку дня второй сессии ВР девятого созыва, в отношении которых получены заявления об их отзыве.

Напомним, сегодня в повестке дня Рады рассмотрение для предварительного одобрения изменения в Конституцию относительно уменьшения состава парламента, а также увольнение с должности министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте должен быть принят кодекс поведения народного депутата в качестве закона.

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