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Рада затвердила порядок денний третьої сесії

Новини » Політика     04.02.2020 - 11:10
Рада затвердила порядок денний третьої сесії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За проект постанови проголосували 246 нардепів

Верховна Рада України затвердила порядок денний третьої сесії роботи парламенту. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Проект постанови №7068 "Про порядок денний третьої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання" підтримали 246 парламентаріїв.

Так, постановою визначається перелік проектів власне до розгляду парламентом, перелік законопроектів, які за висновками комітетів ВР втратили актуальність і пропонуються на відхилення з інших підстав; проектів, які за висновками комітетів Ради пропонується повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи як такі, що потребують доопрацювання; законопроектів, включених до порядку денного другої сесії ВР дев'ятого скликання, щодо яких отримані заяви про їх відкликання.

Нагадаємо, сьогодні в порядку денному Ради розгляд для попереднього схвалення змін до Конституції щодо зменшення складу парламенту, а також звільнення з посади міністра розвитку громад і територій України Олени Бабак.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті має бути прийнятий кодекс поведінки народного депутата в якості закону.

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