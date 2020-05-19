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Рада планирует уточнить размер существенного вреда в Уголовном кодексе

Новости » Политика     19.05.2020 - 11:28
Рада планирует уточнить размер существенного вреда в Уголовном кодексе
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Существенным считается вред, который в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан

Верховная рада Украины поддержала проект закона №2621 "О внесении изменения в статью 364 Уголовного кодекса Украины об уточнении признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности" за основу в первом чтении. Законом уточняется размер существенный материальный ущерб в этом кодексе.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 288 парламентариев.

Законопроектом предлагается изложить пункт 3 примечания к статье 364 УК в новой редакции, установив, что существенным вредом в статьях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 кодекса, если он состоит в причинении материального ущерба, считается такой вред, который в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

"Проект разработан с целью усовершенствования положений Уголовного кодекса Украины в части квалификации отдельных должностных преступлений, что будет способствовать обеспечению единства судебной практики при рассмотрении соответствующих дел и приведению положений действующего законодательства Украины в соответствие с международными стандартами в сфере борьбы с коррупцией", - указано в пояснительной записке.

Напомним, Верховная рада поддержала изменение графика проведения пленарных заседаний парламента. За такое решение проголосовали 324 парламентария.

Как писало РБК-Украина, глава парламента Разумков сообщал, что кулуары Верховной рады могут открыть для СМИ уже с 22 мая. Также планируется открыть доступ к балкону для прессы.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Уголовный кодексВерховная Рада
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