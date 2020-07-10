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Рада может не успеть принять закон об игорном бизнесе до конца сессии

Киев, Украина, Пятница 10 июля 2020 22:35
Рада может не успеть принять закон об игорном бизнесе до конца сессии
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская

В "Слуге народа" не знают, успеют ли рассмотреть все поправки к законопроекту

Верховная рада может перенести голосование за проект закона об игорном бизнесе на следующую сессию. Проблемным вопросом является количество правок, которые необходимо рассмотреть.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил первый замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.

По его словам, пока нет понимания, успеют ли нардепы завершить рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе до конца текущей сессии.

"Предварительно, так не должно было быть. Была договоренность о том, как должны проходиться правки, но пошло так, как пошло. Нет никакого понимания. Возможно, что мы даже закроем сессию с не закрытым законом", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее в Раде объяснили, почему затянулось принятие закона об игорном бизнесе.

РБК-Украина разбиралось, какие правила для игорного бизнеса хочет ввести парламент и когда они заработают.

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