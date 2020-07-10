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Рада може не встигнути прийняти закон про гральний бізнес до кінця сесії

Київ, Україна, П'ятниця 10 липня 2020 22:35
Рада може не встигнути прийняти закон про гральний бізнес до кінця сесії
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Светлевская

У "Слузі народу" не знають, чи встигнуть розглянути всі правки до законопроекту

Верховна рада може перенести голосування за проект закону про гральний бізнес на наступну сесію. Проблемним питанням є кількість правок, які необхідно розглянути.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, наразі немає розуміння, чи встигнуть нардепи завершити розгляд правок до законопроекту про гральний бізнес до кінця сесії.

"Попередньо, так не мало бути. Була домовленість про те, як мають проходитись правки, але пішло так, як пішло. Немає жодного розуміння. Можливо, що ми навіть закриємо сесію із не закритим законом", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше у Раді пояснили, чому затягнулося прийняття закону про гральний бізнес.

РБК-Україна розбиралося, які правила для грального бізнесу хоче ввести парламент і коли вони запрацюють.

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