Рада упростила принятие решений в общинах во время войны

Общины смогут оперативнее принимать важные в условиях войны решения, такие как выделение средств на ВСУ или поддержка переселенцев. Это предусматривает принятый во втором чтении законопроект о работе местного самоуправления во время военного положения (№7269).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соавтора законопроекта, председателя подкомитета по вопросам админтерустройства Виталия Безгина.

По его словам, одно из основных нововведений - на период действия военного положения законопроект позволяет главам общин принимать некоторые решения единолично, с информированием об этом главы военной администрации.

Причем перечень таких решений является четко ограниченным. Это:

передача средств из местного бюджета на нужды ВСУ;

создание учреждений для предоставления бесплатной первичной правовой помощи;

борьба со стихийными бедствиями и эпидемиями;

обращение с опасными отходами;

освобождение земельных участков коммунальной собственности от незаконно размещенных временных сооружений;

обследование зданий и сооружений поврежденных вследствие боевых действий;

демонтаж зданий и сооружений, которые по результатам обследования признаны аварийно опасными и представляющими угрозу жизни людей.

По его словам, преимущества такого подхода заключаются в том, что он позволяет эффективно работать общинам, где большой кусок местных советов составляют представители пророссийских партий, или большое количество местных депутатов на данный момент не находится на месте.

"Именно поэтому главы общин должны иметь право принять важные решения единолично, без проведения соответствующих сессий. Во время войны нужно быстро, вовремя и эффективно реагировать на любые изменения ситуации. От этого без преувеличения может зависеть ситуация безопасности в общине, жизнь и здоровье людей", - добавляет Безгин.

Законопроект также регулирует вопросы функционирования военных администраций. И разблокирует вопросы государственной службы. В частности, упрощает порядок принятия на работу и увольнение работников, объясняют в СН.

"Что же до мифов, что законопроект якобы даст главам общин "пилить" бюджеты или земли, - это абсолютный фейк. В перечне решений, глава общины сможет принимать единолично, единственный вопрос, что касается бюджета, - выделение средств на Вооруженные силы Украины. Никаких других полномочий по бюджетным вопросам глава общины не получит. А норм, которые бы могли хотя бы теоретически дать лазейку для "распила земли", вообще нет", - отмечает Безгин.

Он также опровергает еще один миф, что законопроект прекращает полномочия районных и областных советов.

"На самом же деле в законе предусмотрено, что полномочия областных/районных советов может перебирать на себя соответствующая ОВА/РВА в случае оккупации или окружения административного центра. Это прежде всего о безопасности самих депутатов. И не касается областей в тылу. Также передача полномочий может состояться при соответствующем решении президента, если оно поддержано голосованием Верховной рады", - добавил соавтор закона.