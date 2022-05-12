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Рада спростила ухвалення рішень у громадах під час війни

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Четвер 12 травня 2022 18:20
Рада спростила ухвалення рішень у громадах під час війни Фото: Рада спростила ухвалення рішень у громадах під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Громади зможуть оперативніше ухвалювати важливі в умовах війни рішення, як-от виділення коштів на ЗСУ чи підтримка переселенців. Це передбачає ухвалений у другому читанні законопроект про роботу місцевого самоврядування у час воєнного стану (№7269).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співавтора законопроекту, голову підкомітету з питань адмінтерустрою Віталія Безгіна.

За його словами, одне з основних нововведень - на період дії воєнного стану законопроєкт дозволяє головам громад ухвалювати деякі рішення одноосібно, з інформуванням про це голови військової адміністрації.

При чому перелік таких рішень є чітко обмеженим. Це:

  • передача коштів з місцевого бюджету на потреби ЗСУ;
  • створення установ для надання безоплатної первинної правової допомоги;
  • боротьба зі стихійними лихами та епідеміями;
  • поводження з небезпечними відходами;
  • звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконно розміщених тимчасових споруд;
  • обстеження будівель і споруд пошкоджених внаслідок бойових дій;
  • демонтажу будівель і споруд, які за результатами обстеження визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей.

За його словами, переваги такого підходу полягають у тому, що він дозволяє ефективно працювати громадам, де великий шмат місцевих рад складають представники проросійських партій, або велика кількість місцевих депутатів наразі не перебуває на місці.

"Саме тому голови громад повинні мати право ухвалити важливі рішення одноосібно, без проведення відповідних сесій. Під час війни потрібно швидко, вчасно та ефективно реагувати на будь-які зміни ситуації. Від цього без перебільшення може залежати безпекова ситуація в громаді, життя і здоров’я людей", - додає Безгін.

Законопроект також врегульовує питання функціонування військових адміністрацій. Та розблоковує питання державної служби. Зокрема, спрощує порядок прийняття на роботу та увільнення працівників, пояснюють у СН.

"Що ж до міфів, що законопроект нібито дасть головам громад "розпилювати" бюджети чи землі, - це абсолютний фейк. У переліку рішень, які голова громади зможе ухвалювати одноосібно, єдине питання, що стосується бюджету, - це виділення коштів на Збройні сили України. Жодних інших повноважень щодо бюджетних питань голова громади не отримає. А норм, які б могли бодай теоретично дати лазівку для "розпилу землі", взагалі немає", - наголошує Безгін.

Він також спростовує ще один міф, що законопроект припиняє повноваження районних та обласних рад.

"Насправді ж у законі передбачено, що повноваження обласних/районних рад може перебирати на себе відповідна ОВА/РВА у разі окупації або оточення адміністративного центру. Це насамперед про безпеку самих депутатів. І не стосується областей у тилу. Також передача повноважень може відбутися за відповідного рішення президента, якщо воно підтримане голосуванням Верховної ради", - додав співавтор закону.

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