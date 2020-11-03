Рада уповноважила Кабмін встановлювати вимоги до центрів адмінпослуг

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент ухвалив у другому читанні законопроект №2679 про оптимізацію роботи Центрів надання адміністративних послуг. За документ проголосували 283 народних депутата.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Верховна рада цим законом уповноважила Кабінет міністрів встановлювати вимоги до ЦНАП.

У документі також прописана ліквідація ЦНАП, утворених райдержадміністраціями; надання послуг тільки в ЦНАП органів місцевого самоврядування та надання центрами всіх послуг на відповідній території.

Законом ліквідується Єдиний державний портал адміністративних послуг. Замість нього буде створено Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Також передбачається надання результатів адмінпослуг іншими видами поштових відправлень, а не тільки рекомендованим листом. Міністерство цифрової трансформації уповноважили встановлювати порядок і показники моніторингу та порядок оприлюднення результатів моніторингу.

Нагадаємо, за основу даний проект закону Рада схвалила в середині травня.

Як писало РБК-Україна, у вересні 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про спрощення роботи ЦНАП.