Рада може поліпшити стандарти поховання

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет пропонує Раді прийняти відповідний закон про поліпшення стандартів поховання

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства рекомендує Верховній раді поліпшити стандарти поховання в Україні, прийнявши відповідний законопроект № 8248 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення сфери поховання" за основу. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зазначається, що проект направлений на вирішення проблемних питань у сфері поховання, таких як нестача місць для поховання в зв’язку з обмеженістю земельних ресурсів; можливість обрати виконавця послуг з поховання померлого - ритуальну службу або інших суб’єктів господарської діяльності, але лише серед тих, що уклали відповідний договір з ритуальною службою; створення конкурентного середовища серед суб’єктів господарювання різних форм власності, оскільки ритуальна служба, що також є суб’єктом господарювання, обмежує права інших суб’єктів господарювання та частково монополізує ринок послуг.

Також проектом визначається чіткий перелік ритуальних послуг і вимог до регламенту їх надання та якості; врегульовуються відносини, пов’язані з доставкою тіл померлих до місць їх зберігання та оплати цієї послуги; передбачається недопущення протиправних схем розголошення інформації про померлих працівниками поліції, закладів охорони здоров’я та реєстрації померлих надавачам ритуальних послуг.

Крім того, документом планується передбачити забезпечення споживача інформацією щодо повного переліку надавачів ритуальних послуг та цін на ці послуги; забезпечення можливості як поховання, так і кремації - за волевиявленням родичів померлих; створення "будинків поховання" для здійснення громадянами ритуалів і обрядів, що притаманні традиціям поховання в Україні.

"Члени комітету за результатами розгляду рекомендують Верховній раді прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення сфери поховання №8248", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, у квітні минулого року Кабмін вніс у Раду закон щодо поліпшення стандартів поховання. Відповідний законопроект № 8248 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення сфери поховання" зареєстрували у Раді 5 квітня 2018-го.

Нагадаємо, з 15 березня 2018 року набули чинності так звані "поправки Лозового" в Кримінально-процесуальний кодекс. Згідно з поправками, без дозволу судді не можна буде поховати людину навіть у тому випадку, якщо людина померла вдома.