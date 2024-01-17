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Рада Україна-НАТО вперше зібралася на рівні головнокомандувачів. Від Києва був не Залужний

Фото: Рада Україна-НАТО вперше зібралася на рівні головнокомандувачів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні військових головнокомандувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Місії України при НАТО.

Від імені головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного перед союзниками сьогодні виступив військовий представник в НАТО Сергій Салкуцан.

Він поінформував про поточну ситуацію на полі бою, наголосив на першочергових потребах Збройних сил України, закликав до збільшення поставок озброєння, в тому числі систем протиповітряної оборони та ракетних комплексів.

Рада Україна-НАТО

Формат Ради Україна-НАТО був створений за рішенням саміту у Вільнюсі влітку 2023, як один із кроків на шляху до вступу нашої країни в Північноатлантичний альянс.

Під час засідань Ради відбудуться взаємні консультації, ухвалення рішень, а також цей формат слугує механізмом кризових консультацій між Україною і НАТО.

Ми повідомляли, що Рада Україна-НАТО буде проведена на рівні начальників збройних сил. Засідання військового комітету - найвищого військового органу НАТО - запланували на 17-18 січня. Воно відбудеться у рамках зустрічі військового комітету Альянсу.

Союзники обговорять агресивну війну РФ проти України, ситуацію на місцях, а також подальшу підтримку України з боку НАТО.

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НАТОВалерій ЗалужнийВійна Росії проти України