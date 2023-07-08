Рада Україна-НАТО не стане замінником вступу в Альянс, - екс-голова МЗС

Про це розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін у бліц-інтерв'ю РБК-Україна .

Він зазначив, що Рада Україна-НАТО дасть можливість нашій державі бути на таких самих умовах за одним столом з іншими членами Альянсу. За його словами, це важливо для покращення політичної взаємодії, але форма не має заміняти реальний шлях до НАТО.

Клімкін вважає, що краще розмовляти з НАТО Україна може різними способами, але рухатися до Альянсу державі все одно потрібно - треба визначити основні віхи і плани руху.

Колишній міністр закордонних справ також звернув увагу на ще один момент. Формально ще не скасовано спільний формат НАТО та Росії, який існує з 1997 року.

З огляду на це, НАТО, коли підвищує рівень з Україною, має розуміти, що робити з тим форматом. Адже зберігаючи його, Альянс залишає простір для якоїсь комунікацію з РФ. При цьому йдеться не про простір для діалогу, адже у реальному сенсі він неможливий.

Проте, за словами Клімкіна, така комунікація не має бути новим статусом-кво, хоча Альянс зараз активно думає над тим, яким він може бути. Якщо взагалі майбутній статус-кво з Росією може бути.

Новий формат передбачає можливість скликання Україною засідань, коли вона вважатиме за потрібне. При цьому союзники не можуть відмовити у зустрічі.

"Навпаки, ми маємо перетворити скликання Ради на механізм як регулярних, так і необхідних консультацій в критичних випадках. Я вважаю, що це має бути як стратегічний рух вперед нашої дискусії с союзниками, так і механізм консультацій з практичних питань. Я насправді не бачу, що хтось нам буде відмовляти та маніпулювати Радою", - вважає екс-очільник МЗС.

Він вважає, що на засіданнях Ради можуть розглядати будь-які питання. Клімкін додав, що це має бути механізм діалогу саме між НАТО і Україною. Адже між партнерами і Україною він триває на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

Водночас Клімкін підкреслив, що формат Ради Україна-НАТО не є замінником прагнення нашої держави приєднатися до Альянсу. Це просто нова форма взаємодії, яка реально потрібна зараз. Проте подавати це як досягнення ніхто не буде і не зможе.

Рада Україна-НАТО

14 червня генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що партнери можуть домовитися про створення Ради Україна-НАТО. Цей формат прийде на заміну засіданням Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

За словами голови Міноборони України Олексія Резнікова, формат підвищить статус відносин України та НАТО. Він також дозволить ініціювати зустрічі у будь-який час та відчинить двері для нових сфер співробітництва.

Перше засідання Ради Україна-НАТО пройде 12 липня - на другий день саміту Альянсу у Вільнюсі.

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