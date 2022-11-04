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Рада ухвалила закон для захисту фінансової системи України від дій РФ

Фото: Рада захистила фінансову систему України від дій РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада сьогодні в цілому прийняла законопроект № 8008 для захисту фінансової системи України від дій Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Документ передбачає захист української фінансової системи від дій росіян та резидентів держави-агресора.

Так, законопроектом передбачено:

  • недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;
  • розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
  • встановлення обов’язку для суб’єктами первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з Росією.

За словами Железняка, Рада у другому читанні прийняла поправки 16, 19 та 22, які скоротили строк статусу ПЕП (політично значущі особи) з довічного до трьох років після посади.

"До другого читання прибрали правку, коли до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", - додав нардеп.

Нагадаємо, Кабмін сьогодні призначив Василя Лозинського тимчасовим очільником Мінрегіону.

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