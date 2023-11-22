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Рада ухвалила закон про відпустки для українців: ключові зміни

Київ, Середа 22 листопада 2023 18:06
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Рада ухвалила закон про відпустки для українців: ключові зміни Фото: Рада ухвалила закон про відпустки для українців (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада сьогодні, 22 листопада, ухвалила закон, який передбачає нові правила надання відпусток для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського парламенту.

Декретна відпустка

Відповідно до закону, відпустку при народженні дитини надаватимуть у період не пізніше трьох місяців після пологів. При цьому батькові, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, таку відпустку можуть надати лише внаслідок відповідного рішення суду.

Водночас відпустку у зв'язку з усиновленням можуть надати незалежно від віку дитини.

Відпустка без збереження зарплати

Законом внесли зміни і щодо відпусток без збереження зарплати за сімейними обставинами та іншими причинами. Тепер їхня максимальна тривалість збільшується з 15 до 30 календарних днів.

Відпочинок для демобілізованих військових

Військові, які були демобілізовані, матимуть право на відпочинок протягом 60 днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення.

Відмова у відпустці

Роботодавці зможуть відмовляти працівникові у наданні будь-якого виду відпустки (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і відпустки для догляду за дитиною) під час воєнного стану, якщо такий співробітник працює на об'єктах критичної інфраструктури, виробництві товарів оборонного призначення або виконує мобілізаційні завдання.

Крім цього, педагогічний та науково-педагогічний персонал виключають з переліку осіб, для яких передбачено попередній середній заробіток у разі проходження військової служби.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи має право роботодавець відмовляти українцям у відпустці через воєнний стан.

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