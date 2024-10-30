Верховна Рада ухвалила закон про реформування Рахункової палати. Це одне із зобов'язань української влади перед МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

За його даними, проєкт 10044-д підтримали 240 депутатів.

Згідно з законом, Рахункова палата є вищим органом фінансового контролю (аудиту) та застосовує у своїй діяльності основні принципи діяльності Міжнародної організації вищих органів аудиту (INTOSAI) і Систему професійних документів INTOSAI (IFPP).

Кількості членів Рахункової палати зменшується з 13 до 11. Відбиратись нові члени будуть вирішальним голосом міжнародних експертів.

Закон розширює повноваження Рахункової палати, передбачивши передусім здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту) щодо надходження і використання усіх коштів місцевих бюджетів, діяльності суб'єктів господарювання державного і комунального секторів економіки, надходження і використання коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, доходів та витрат Національного банку України, використання зовнішніх надходжень (у вигляді кредитів (позик), грантів, допомоги), отриманих до державного і місцевих бюджеті.

Законом забезпечується політична та фінансова незалежність Рахункової палати. Також передбачено cтворення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій