Рада ухвалила закон про реформування Рахункової палати
Верховна Рада ухвалила закон про реформування Рахункової палати. Це одне із зобов'язань української влади перед МВФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, проєкт 10044-д підтримали 240 депутатів.
Згідно з законом, Рахункова палата є вищим органом фінансового контролю (аудиту) та застосовує у своїй діяльності основні принципи діяльності Міжнародної організації вищих органів аудиту (INTOSAI) і Систему професійних документів INTOSAI (IFPP).
Кількості членів Рахункової палати зменшується з 13 до 11. Відбиратись нові члени будуть вирішальним голосом міжнародних експертів.
Закон розширює повноваження Рахункової палати, передбачивши передусім здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту) щодо надходження і використання усіх коштів місцевих бюджетів, діяльності суб'єктів господарювання державного і комунального секторів економіки, надходження і використання коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, доходів та витрат Національного банку України, використання зовнішніх надходжень (у вигляді кредитів (позик), грантів, допомоги), отриманих до державного і місцевих бюджеті.
Законом забезпечується політична та фінансова незалежність Рахункової палати. Також передбачено cтворення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій
Нагадаємо, в останньому меморандумі з МВФ українська влада зобов'язалася внести зміни до закону про реформування Рахункової палати України, розширивши обсяг її аудиторських функцій та заходів щодо забезпечення фінансової незалежності.
За даними Мінфіну, станом 1 вересня в Рахунковій палаті працювало 499 осіб. Середня зарплата становила 57,8 тисяч гривень.
Рахункова палата від імені Верховної ради здійснює контроль за надходженням коштів до державного бюджету України та їх використання