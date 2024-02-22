Рада ухвалила закон про реформу ринку капіталів, необхідний для кредиту Світового банку

Верховна рада ухвалила в цілому закон щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Проект був поданий в Раду ще у серпні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ірину Геращенко в Telegram .

"Важливий євроінтеграційний закон, який є й маяком для отримання чергового траншу (1,5 млрд доларів) від Світового банку" - написала вона.

Проект №5865 передбачає:

підвищення інституційної спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), розширення її повноважень, закріплення у законодавстві гарантій незалежності НКЦПФР, у тому числі фінансової;

побудову ефективної системи нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринків у відповідності з принципам Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO)

впровадження дієвих механізмів запобігання маніпулюванням, інсайдерській торгівлі, незаконному використанню інсайдерської інформації та іншим зловживанням на ринках капіталу та організованих товарних ринків, зокрема, заборони фінансових пірамід та боротьби із спробами їх організації.

Законопроектом пропонується імплементація положень Регламенту ЄС № 596/2014 від 16 квітня 2014 року про зловживання на ринку, а також інших актів Європейського Союзу в частині визначення відповідальності за порушення законодавства на ринках капіталу тощо.

Фондовий ринок в Україні

Нагадаємо, червні 2021 року Кабінет міністрів підписав Меморандум про взаєморозуміння з ЄБРР, Американською торговельною палатою в Україні та USAID, який передбачає створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Після цього про проект майже нічого не повідомлялося.

Однак у червні 2023 року Кабінет міністрів повернувся до ідеї створення в Україні повноцінного фондового ринку. Як заявив прем’єр-міністр Деніс Шмигаль, це необхідно для проведення пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії у вигляді обов’язкових відрахувань громадян до пенсійних фондів.