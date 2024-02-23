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Рада ухвалила в цілому закон про лобізм

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Сергей Новиков

Верховна рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання. "За" проголосували 236 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Закон спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, які зафіксовано в пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

Так, у листопаді 2023 року Європейська Комісія визначила одним із кроків для вступу України в ЄС необхідність прийняття закону про лобіювання.

Водночас європейці у своєму звіті звернули увагу, що прийняттю такого законопроекту повинні передувати широкі та всеохоплюючі консультації з громадськістю.

Як зазначається у законі, метою ухвалення закону є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик і стандартів, забезпечення нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб'єктами лобіювання, та встановлення прозорих механізмів забезпечення їхньої діяльності та посадових осіб.

Водночас, у законі не передбачена відповідальність для владних осіб, та зобов’язання реєструвати свої взаємодії та зустрічі з лобістами.

Проти цього закону виступили понад 250 НГО, у тому числі Transparency International Ukraine, Громадянська мережа ОПОРА, фундація DEJURE, Міжнародний фонд "Відродження". У спільному зверненні вони заявили, що консультації НАЗК з громадським сектором проводилися лише формально, а більшість зауважень Ради Європи щодо проєкту закону від НАЗК не врахували.

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