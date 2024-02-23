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Рада приняла в целом закон о лоббизме

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Сергей Новиков

Верховная рада приняла в целом закон о добродетельном лоббировании. "За" проголосовали 236 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Закон направлен на реализацию рекомендаций Европейской комиссии, зафиксированных в пакете расширения, и является частью правительственного антиолигархического плана действий.

Так, в ноябре 2023 года Европейская Комиссия определила одним из шагов по вступлению Украины в ЕС необходимость принятия закона о лоббировании.

В то же время европейцы в своем отчете обратили внимание, что принятию такого законопроекта должны предшествовать широкие и всеобъемлющие консультации с общественностью.

Как отмечается в законе, целью принятия закона является обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами, обеспечение нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования и установление прозрачных механизмов обеспечение их деятельности и должностных лиц.

В то же время, в законе не предусмотрена ответственность для властных лиц и обязательство регистрировать свои взаимодействия и встречи с лоббистами.

Против этого закона выступили более 250 НГО, в том числе Transparency International Ukraine, Гражданская сеть ОПОРА, фонд DEJURE, Международный фонд "Возрождение". В совместном обращении они заявили, что консультации НАПК с общественным сектором проводились только формально, а большинство замечаний Совета Европы по проекту закона от НАПК не учли.

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