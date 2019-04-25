Рада требует от Путина отменить выдачу паспортов РФ в ОРДЛО

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Нардепы просят мировое сообщество усилить санкции против РФ из-за выдачи паспортов

Верховная рада Украины требует от президента России Владимира Путина отменить выдачу российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, соответствующий проект постановления №10259 об обращении ВР к ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совету Европы и их парламентским ассамблеям, Европейскому парламенту, Межпарламентскому союзу, парламентам и правительствам стран ЕС, США, Канады, НАТО, диппредставительствам иностранных государств в Украине по поводу преступного решения руководства РФ о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса поддержали 230 депутатов ВР.

В частности, ВР обращается с настоятельным призывом осудить вышеуказанные деструктивные действия РФ, которые грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, права человека и гражданина в Украине, консолидировать общие с Украиной усилия по противодействию агрессивным действиям РФ и принять меры по усилению режима международных санкций, направленных против РФ.

"Верховная рада Украины также требует от президента РФ В. Путина отменить указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Напомним, ранее спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что недавнее решение РФ о выдаче паспортов жителям Донбасса нарушает минские договоренности. Он заявил, что такое решение президента РФ Владимира Путина является провокационным и подрывает реализацию минских договоренностей.

Как писало РБК-Украина ранее, заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО запланировано на четверг, 25 апреля, 22:00 по киевскому времени.

Добавим, в среду Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик".