Рада спростила торгівлю вживаними авто

За його даними проєкт №9083 підтримали 270 депутатів.

Згідно з документом, суб’єкти господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту, зможуть викуповувати і реалізовувати транспортні засоби без постановки їх на облік в сервісних центрах МВС та ТЦК.

"Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу, стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки", - написав автор законопроєкту, голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Обґрунтування проєкту

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, починаючи з 2010 року, суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю вживаними транспортними засобами, позбавлені можливості скуповувати вживані автомобілі, з метою їх подальшого перепродажу кінцевому споживачу, без державної реєстрації на себе.

Вони зобов’язані обліковувати цей автомобіль не як товар для подальшого перепродажу, а як основний засіб для власного використання. Зазначена процедура передбачає обов’язкову державну реєстрацію суб’єктом господарювання придбаного автомобіля на себе, перш ніж мати можливість його перепродати кінцевому споживачу.

"Відтак на практиці суб’єкти господарювання, які скуповують вживані транспортні засоби для їх подальшого продажу кінцевим споживачам, вимушені двічі перереєстровувати товарні автомобілі в сервісних центрах МВС: спочатку на себе, а потім на кінцевого споживача", - йдеться в документі.

Крім того, при викупі автомобіля отримується довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік, а при продажу автомобіля кінцевому споживачу отримується довідка про зняття автомобіля з військового обліку.

Основні норми

Законом вносяться зміни: