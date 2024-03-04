Українцям стало простіше реалізувати сертифікат "єВідновлення": що змінилося

Зазначається, що для реалізації житлового сертифіката "єВідновлення" достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Цей документ знадобиться, якщо після обстеження житла комісія не видала вам копію акта.

Замість копії акта можна отримати витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного житла. Це можна зробити у будь-якого нотаріуса з доступом до Реєстру, або у місцевій раді, де розташований знищений об'єкт.

Важливо зауважити, що припинення права власності на знищене житло може бути проведено не раніше, ніж отримання житлового сертифікату та бронювання по ньому коштів, але до укладення угоди купівлі-продажу.