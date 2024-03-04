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Украинцам стало проще реализовать сертификат "єВідновлення": что изменилось

Фото: в Украине упростили реализацию сертификата "єВідновлення" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинцам упростили процедуру реализации сертификата "єВідновлення". Теперь для прекращения права собственности на уничтоженный объект достаточно одной справки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры.

Отмечается, что для реализации жилищного сертификата "єВідновлення" достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Этот документ пригодится, если после обследования жилья комиссия не выдала вам копию акта.

Вместо копии акта можно получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного жилья. Это можно сделать у любого нотариуса с доступом к Реестру или в местном совете, где расположен уничтоженный объект.

Важно заметить, что прекращение права собственности на уничтоженное жилье может быть проведено не раньше получения жилищного сертификата и бронирования по нему средств, но до заключения сделки купли-продажи.

Напомним, в 2024 году в Украине планируют рассмотреть как минимум 300 тысяч заявлений на компенсацию за поврежденное или разрушенное в результате российской агрессии жилье. Однако для достижения этой цели необходима большая активность граждан в рамках программы "єВідновлення".

Кроме этого, ранее адвокационная координатор БФ "Право на защиту" Ксения Гедз обнародовала шаги по получению компенсации и ответила на наиболее часто задаваемые вопросы украинцев.

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