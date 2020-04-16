Рада создаст ВСК, чтобы проверить заявления Уманского о налоговых схемах, - Тимошенко

На следующем внеочередном заседании будет создана временная следственная комиссия для проверки заявлений экс-министра финансов Игоря Уманского о потерях бюджета от налоговых схем. Об этом сегодня заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после встречи лидеров фракций и групп, передает кореспондент РБК-Украина.

"Лидеры фракций приняли следующее решение: на следующем внеочередном заседании будет создана временная следственная комиссия, которую, вероятно, возглавит Иван Крулько, чтобы разобраться детально с тем, какие коррупционные схемы сегодня осуществляются в Налоговой и в Таможне, и лишают бюджет страны 120 млрд грн в год", - сказала она.

По словам Тимошенко, также Рада на внеочередном заседании примет постановление, которым даст поручение Счетной палате провести проверку озвученных Уманским фактов о налоговых схемах.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев опроверг информацию относительно недополучения бюджетом 5 млрд от НДС. По его словам, обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского являются безосновательными и такими, что не находят подтверждений.

Кроме того, глава ГНС Сергей Верланов в интервью "Обозревателю" заявил, что все обвинения "базируются исключительно на вбросах непроверенной информации третьими лицами, которые и есть, скорее всего, теми дельцами, которые десятилетиями кормились на мошеннических схемах". По его словам, материалы о налоговых схемах давно находятся в поле зрения правоохранительных органов.