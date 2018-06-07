Рада утворила ТСК для розслідування фактів розкрадання у ЗСУ з 2004 по 2017

Документ підтримали 184 депутати Ради

Парламент підтримав проект постанови №8434 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 184 депутати Ради. Зазначимо, що для прийняття рішення про створення ТСК мінімально необхідна кількість голосів – 150.

"Метою Тимчасової слідчої комісії визначається перевірка відомостей про нецільове використання коштів, спрямованих на фінансування Збройних Сил України, незаконний продаж військового майна протягом 2004 - 2017 років з метою підтвердження або спростування зазначених фактів", - сказано у пояснювальній записці.

До основних завдань тимчасової слідчої комісії відноситься:

проведення перевірки законності та обґрунтованості переведення військового майна, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів, в статус надлишкового військового майна протягом 2004 - 2017 років;

проведення перевірки відомостей щодо обґрунтованості вартості відчуження військового майна, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів, надлишкового військового майна та інших об’єктів права власності Міністерства оборони та/або ЗСУ протягом 2004 - 2017 років;

проведення перевірки відомостей щодо обґрунтованості розміру компенсації вартості земельних ділянок, які належали на праві власності Міністерству оборони та/або ЗСУ та були відчужені та/або передані під забудову в рамках реалізації інвестиційних проектів, програм протягом 2004 - 2017 років;

проведення перевірки цільового використання коштів, спрямованих на фінансування Міністерства оборони України, Збройних сил України протягом 2004 - 2017 років, зокрема в частині виконання програм підвищення обороноздатності і безпеки держави та програм розвитку ЗСУ;

встановлення та збір інформації стосовно кола осіб та/або підприємств, установ, організацій та їх посадових осіб, залучених до здійснення діяльності, яка пов’язана із колом питань, для підготовки та попереднього розгляду яких утворено Тимчасову слідчу комісію;

ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.

Термін діяльності ТСК та термін подання неї звіту про виконану роботу на розгляд ВР - 6 місяців з дня її утворення.

Нагадаємо, в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) почали кримінальне провадження щодо ситуації із закупівлею Міністерством оборони України партії БМП-1 через посередників.