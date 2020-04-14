Рада сохранила в бюджете-2020 средства на аэропорт в Днепре, который строит Ярославский

Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)

Фактический объем госфинансирования днепровского аэропорта в 2020 году составит 300 млн гривен

При пересмотре статей госбюджета-2020 Верховная рада Украины сохранила 100 млн гривен на строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Днепра. Об этом говорится на сайте парламента, передает РБК-Украина.

Как сообщалось ранее, работы по проекту нового аэропорта в Днепре ведутся в формате частно-государственного партнерства. Власть отвечает за ВПП и аэродром, а инвестиции для строительства современных терминалов предоставляет бизнесмен Александр Ярославский.

Перед пересмотром госбюджета-2020 Ярославский обратился к органам центральной власти с просьбой не останавливать финансирование этого важного для региона проекта.

"Хотел бы обратиться к президенту, премьер-министру и правительству. Мы долго бились за этот проект - днепровцы ждут с нетерпением уже который год, что появится новый аэропорт. Я просто прошу: верните, пожалуйста, эту строчку", - сказал бизнесмен в эфире канала "1+1".

Напомним, принадлежащая Ярославскому группа DCH имеет успешный опыт создания и последующей эксплуатации международного аэропорта "Харьков".

Ранее DCH презентовала в днепровской обладминистрации архитектурную концепцию нового аэровокзального комплекса представителям местной власти и народным депутатам от Днепра.

Как известно, плановый объем госфинансирования "взлетки" днепровского аэропорта составит 1,2 млрд гривен (включая 200 млн гривен, перенесенных с прошлого года), Ярославский инвестирует в терминалы 70 млн долларов.

После сегодняшнего решения Рады фактический объем госфинансирования днепровского аэропорта в 2020 году составит 300 млн гривен. В DCH Ярославского подтвердили, что продолжают работу над проектом в плановом порядке и уверенно продвигаются вперед даже с учетом изменившихся условий его реализации.

Напомним, что международный аэропорт "Днепропетровск" в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%, последняя реконструкция ВПП проводилась около 30 лет назад.

С новой ВПП длиной 3 200 м днепровский аэропорт сможет принимать современные воздушные лайнеры всех типов, включая Boeing 777. Планируется, что аэропорт будет оборудован современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый терминал будут иметь пропускную способность до 3 млн пассажиров в год.