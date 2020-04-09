Рада согласовала основные статьи обновленного бюджета, - Шмыгаль

Парламент согласовал основные расходные статьи обновленного государственного бюджета на 2020 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, изменения в бюджет могут внести на следующей неделе.

"Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного госбюджета. До конца рабочей недели мы еще работаем с профильным Комитетом. И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в госбюджет", - сказал премьер во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.

Напомним, сегодня в 15:00 парламентский Комитет по вопросам бюджета начнет рассматривать изменения в государственный бюджет на 2020 год, предложенные правительством.

Накануне Министерство финансов согласовало основные показатели изменения в бюджет-2020 с Международным валютным фондом.

Также РБК-Украина сообщало, что народные депутаты соберутся на внеочередное заседание ориентировочно в понедельник, 13 апреля. Ожидается, что во время заседания парламентарии утвердят окончательные изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год.