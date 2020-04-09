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Рада согласовала основные статьи обновленного бюджета, - Шмыгаль

Новости » Экономика     09.04.2020 - 14:05
Рада согласовала основные статьи обновленного бюджета, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Премьер надеется, что изменения в бюджет примут на следующей неделе

Парламент согласовал основные расходные статьи обновленного государственного бюджета на 2020 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, изменения в бюджет могут внести на следующей неделе.

"Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного госбюджета. До конца рабочей недели мы еще работаем с профильным Комитетом. И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в госбюджет", - сказал премьер во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.

Напомним, сегодня в 15:00 парламентский Комитет по вопросам бюджета начнет рассматривать изменения в государственный бюджет на 2020 год, предложенные правительством.

Накануне Министерство финансов согласовало основные показатели изменения в бюджет-2020 с Международным валютным фондом.

Также РБК-Украина сообщало, что народные депутаты соберутся на внеочередное заседание ориентировочно в понедельник, 13 апреля. Ожидается, что во время заседания парламентарии утвердят окончательные изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год.

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