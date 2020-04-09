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Рада узгодила основні статті оновленого бюджету, - Шмигаль

Новини » Економіка     09.04.2020 - 14:05
Рада узгодила основні статті оновленого бюджету, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Прем’єр сподівається, що зміни до бюджету ухвалять наступного тижня

Парламент погодив основні видаткові статті оновленого державного бюджету на 2020 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зміни до бюджету можуть внести наступного тижня.

"Верховна Рада узгодила основні видаткові статті оновленого держбюджету. До кінця робочого тижня ми ще працюємо з профільним Комітетом. І вже наступного тижня ми очікуємо, що народні депутати проголосують за зміни до держбюджету", - сказав прем’єр під час зустрічі з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою.

Нагадаємо, сьогодні о 15:00 парламентський Комітет з питань бюджету почне розглядати зміни до державного бюджету на 2020 рік, запропоновані урядом.

Напередоні Міністерство фінансів погодило основні показники змін до бюджету-2020 з Міжнародним валютним фондом.

Також РБК-Україна повідомляло, що народні депутати зберуться на позачергове засідання орієнтовно у понеділок, 13 квітня. Очікується, що під час засідання парламентарі затвердять остаточні зміни до державного бюджету України на 2020 рік.

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