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Рада может собраться на несколько внеочередных заседаний на следующей неделе

Украина, Понедельник 30 ноября 2020 12:24
Рада может собраться на несколько внеочередных заседаний на следующей неделе
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может собраться на несколько внеочередных заседаний на следующей неделе. Их соберут в случае необходимости решения тех или иных вопросов.

Об этом он рассказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Также была достигнута договоренность со всеми депутатскими фракциями и группами, если мы будем видеть необходимость, то и на следующей неделе - и прошу об этом уведомить всех народных депутатов - возможны внеочередные заседания, если мы будем видеть, что это необходимо для решения тех или иных важных для государства вопросов", - анонсировал Разумков.

Глава Рады отметил, что заседание могут созвать по инициативе 150 народных депутатов, так и президента Украины, или же по решению согласительного совета.

Напомним, ранее Разумков заявил, что Верховная рада не сможет рассмотреть законопроект о государственном бюджете на следующий год на этой неделе. Он отметил, что рассмотрение может произойти на внеочередном заседании на следующей неделе.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров 27 ноября передал в Верховную раду проект государственного бюджета на 2021 год.

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Новости Украины Политика Верховная Радавнеочередное заседаниеДмитрий Разумков

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