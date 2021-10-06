Рада собралась на заседание: что происходит в парламенте

Рада ушла на перерыв

Нардепы определились с тем, кто будет вести заседание по отставке Разумкова. Изначально предлагалось пять кандидатов: Данила Гетманцев, Гео Лерос, Алексей Гончаренко, Александр Бакумов и Юрий Корявченков, но последний взял самоотвод.

Рейтинговое голосование по кандидатам:

Гетманцев - 236 голосов,

Лерос - 42 голоса,

Гончаренко - 72 голоса,

Бакумов - 118 голосов.

В итоге 239 голосами нардепы поддержали кандидатуру Гетманцева.

После этого, нардепы вновь попытали отстранить Стефанчука от ведения заседания. Отметим, вчера с такой инициативой депутаты выступали дважды и оба раза поддержали предложение менее 70 нардепов.

На данный момент Рада ушла на перерыв до 12:30, после чего вернется к рассмотрению вопроса отстранения Стефанчука.

Нардепы собрались на заседание

Стефанчук открыл заседание парламента, день начался с традиционных выступлений нардепов.

Вопрос повестки

В "Слуге народа" заявили, что не признают повестку дня Рады, размещеную на официальном сайте парламента. Фракция предложила рассмотреть сегодня вопросы, которые не требуют предварительного утверждения: постановления о переименовании населенных пунктов, проведении выборов, изменении границ населенных пунктов, ратификации.

Отставка Разумкова

Вчера нардепы внесли в повестку вопрос отставки Разумкова. Как ожидается, голосование состоится завтра, 7 октября. В контексте этого, в "Слуге народа" предлагают также определить, кто будет вести заседание по отставке Разумкова. Фракция предлагает своего кандидата - Данилу Гетманцева.