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Рада собралась на заседание: что происходит в парламенте

Новина українською →
Украина, Среда 06 октября 2021 12:03
Рада собралась на заседание: что происходит в парламенте Фото: заседание парламента (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Верховная рада Украины 6 октября собралась на заседание, которое ведет первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Вчера нардепы отстранили от ведения заседаний главу парламента Дмитрия Разумкова, а в "Слуге народа" заявили, что утвержденной повестки нет.

Подробнее о том, что происходит в Раде - в материале РБК-Украина ниже.

Рада ушла на перерыв

Нардепы определились с тем, кто будет вести заседание по отставке Разумкова. Изначально предлагалось пять кандидатов: Данила Гетманцев, Гео Лерос, Алексей Гончаренко, Александр Бакумов и Юрий Корявченков, но последний взял самоотвод.

Рейтинговое голосование по кандидатам:

Гетманцев - 236 голосов,
Лерос - 42 голоса,
Гончаренко - 72 голоса,
Бакумов - 118 голосов.

В итоге 239 голосами нардепы поддержали кандидатуру Гетманцева.

После этого, нардепы вновь попытали отстранить Стефанчука от ведения заседания. Отметим, вчера с такой инициативой депутаты выступали дважды и оба раза поддержали предложение менее 70 нардепов.

На данный момент Рада ушла на перерыв до 12:30, после чего вернется к рассмотрению вопроса отстранения Стефанчука.

Нардепы собрались на заседание

Стефанчук открыл заседание парламента, день начался с традиционных выступлений нардепов.

Вопрос повестки

В "Слуге народа" заявили, что не признают повестку дня Рады, размещеную на официальном сайте парламента. Фракция предложила рассмотреть сегодня вопросы, которые не требуют предварительного утверждения: постановления о переименовании населенных пунктов, проведении выборов, изменении границ населенных пунктов, ратификации.

Отставка Разумкова

Вчера нардепы внесли в повестку вопрос отставки Разумкова. Как ожидается, голосование состоится завтра, 7 октября. В контексте этого, в "Слуге народа" предлагают также определить, кто будет вести заседание по отставке Разумкова. Фракция предлагает своего кандидата - Данилу Гетманцева.

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