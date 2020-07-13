Рада собирается на внеочередное заседание: что рассмотрят

Народные депутаты сегодня собираются на внеочередное заседание парламента. Они, в частности, проголосуют за включение в повестку дня и принятия решения по законопроекту о госбюджете и постановлению о назначении очередных местных выборов в 2020 году.

Об этом говорится в повестке дня Рады.

Также нардепы рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении изменений в регламент Рады по совершенствованию электронной формы документооборота, относительно социальной защиты населения в период карантина.

В Раде примут решение о включении повестку дня изменения в закон "О рынке электрической энергии".

Напомним, народные депутаты договорились собираться летом на внеочередное заседание для принятия ряда неотложных законопроектов.

Также сообщалось, что Совет Европы просит украинский парламент рассмотреть в первом чтении закон о медиа до конца текущей сессии.