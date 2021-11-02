Рада соберется на пленарное и внеочередное заседание: что рассмотрят

Пленарное заседание

В первом чтении народные депутаты продолжат рассматривать поправки в госбюджет-2022.

Кроме того, на пленарном заседании предусматривается устранение неточностей или несогласованностей в принятых законах, а именно:

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц (№2203);

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№ 5459-1);

о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) (№ 5599).

Внеочередное заседание

Сегодня, в 16:00 также состоится внеочередное заседание, которое инициировал президент Владимир Зеленский.

Во время него, в частности, рассмотрят законопроект об упрощении получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства и усиление ответственности за подделку COVID-документов.

Кроме того, на внеочередном заседании планируется рассмотреть законопроекты о внесении изменений в: