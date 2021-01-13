ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Рада соберется 26 января. Заслушают Шмыгаля по тарифам

Киев, Среда 13 января 2021 18:16
Рада соберется 26 января. Заслушают Шмыгаля по тарифам
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступит в Верховной раде по вопросам тарифов. Оно состоится на первом заседании Рады новой сессии.

Об этом рассказал народный депутат и руководитель фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Выступление и ответы Шмыгаля нардепам касательно ситуации по тарифам запланировано на 26 января, первый день четвертой сессии.

Напомним, сегодня в Верховной раде состоялось совещание главы парламента Дмитрия Разумкова и руководителей фракций с представителями Кабинета министров и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым. Обсуждали ситуацию с тарифами на газ и прочие вопросы, связанные с энергетикой.

Сегодня на заседании Кабинет министров Украины решил ввести государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей. Оно будет действовать во время карантина или до конца текущего отопительного сезона.

В последние дни в некоторых городах Украины прошли акции протеста против повышения тарифов на газ.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Верховная Рада

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь